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Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России решил сделать подарок поклонникам творчества Аллы Пугачевой и опубликовал клип на всеми любимую песню «Айсберг».

Как сообщает «Комсомольская правда», это видео было снято еще в начале 1980-х годов, однако тогда советские власти запретили пускать его эфир за «чрезмерную вольность». Дело в том, что на кадрах ролика рыжеволосая певица лежит на льдине в довольно откровенной, по тем временам, манере. Из-за этого клип появился в эфире лишь единожды - на Ленинградском ТВ, а после был запрещен к показу на центральных телеканалах.

Однако в минувшее воскресенье, 14 апреля, видео было опубликовано на странице Гостелерадиофонд в YouTube в оригинальном качестве. Видимо, таким образом филиал ВГТРК решил поздравить Аллу Пугачеву с 70-летием. К слову, уже через пару дней в Кремле пройдет юбилейный концерт певицы.

Фото РИА Новости