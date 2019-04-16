В России и мире

Эксперты дали прогнозы по восстановлению собора Парижской Богоматери

15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел крупный пожар. В результате него обрушились шпиль, часы и крыша здания. По предварительным данным, к пожару, по всей видимости, привели проводившиеся на верхних уровнях собора ремонтные работы.

Photo by Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

Эксперты оценили масштабы разрушений и дали прогнозы по восстановлению исторического памятника, пишут «Известия».

По словам председателя совета директоров аудиторско-консалтинговой группы Gradient Alpha Павла Гагарина, на данный момент трудно оценить сумму ущерба, нанесенного возгоранием. Однако он предположил, что реставрация собора обойдется в сотни миллионов евро.

Заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов отметил, что, несмотря на крупный пожар, собор можно восстановить. По его словам, строение здания досконально изучено, поэтому его будут отстраивать по старинным чертежам.

Заслуженный архитектор России Зоя Харитонова считает, что на восстановление здания потребуется как минимум пять лет. Реставрация же может затянуться и на десятилетия.