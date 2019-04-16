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ФСИН решила принимать оборудование для цифрового вещания как гуманитарную помощь

Менее половины камер в следственных изоляторах оборудованы для приема цифрового телесигнала, сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«На мой запрос УФСИН России по Москве сообщил, что в настоящее время количество камерных помещений, оборудованных телевизорами с возможностью приема цифрового сигнала составляет 44%. При этом в ведомстве отметили, что в целях исполнения требований действующего законодательства об обеспечении приема цифрового сигнала, в подведомственные учреждения направлено указание о приеме ресиверов и антенн ДМВ за счет гуманитарной помощи», - сказал он.

Кроме того, по словам Мельникова, столичное управление ФСИН распорядилось включить ресиверы и антенны в перечень товаров, реализуемых в СИЗО, которые могут приобрести через интернет-магазин заключенные либо их родственники.

При этом Мельников уточнил, что женское СИЗО практически полностью оборудовано цифровыми телевизорами либо антеннами ДМВ.

В 2019 году в России произойдет окончательный переход к цифровому формату вещания обязательных общедоступных и федеральных телеканалов, входящих в состав первого и второго мультиплексов в РФ. Аналоговые передатчики будут отключены в регионах поэтапно: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня.