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Сахалинский пенсионер выиграл в лотерею 155 млн рублей

Житель Сахалинской области Николай Кунгурцев выиграл в лотерею «Гослото» более 155 млн рублей, сообщается на сайте «Столото».По данным организаторов лотереи, победитель объявился спустя месяц после того, как были обнародованы результаты розыгрыша.

«Я неделю приходил в себя, никак не мог поверить, что мне повезло. Потом уже позвонил в контактный центр "Столото", где мне подтвердили выигрыш и пригласили в Москву», - приводят организаторы слова Кунгурцева.

Как сообщает «Интерфакс», до победы в государственной лотерее мужчина трудился разнорабочим в сахалинской компании, получал небольшую пенсию. В прошлом ходил матросом в море на рыболовном судне.

После получения выигрыша пенсионер хочет переехать в Москву, а также купить домик у моря в Краснодарском крае. В его планах также - попробовать открыть свой бизнес по ремонту автомобилей и слетать с близкими в Таиланд.

Еще одна его мечта - посетить игру футбольного клуба «Барселона» и «вживую увидеть Лионеля Месси».