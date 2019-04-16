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Минпромторг рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы

Минпромторг РФ рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров..

«Если вы меня спрашиваете относительно готовности к поставке кабриолетов, то мы рассчитываем на то, что готовность будет обеспечена. А с точки зрения прохождения всех репетиций, то это является обязательным элементом, машина участвует в данной процедуре», - сказал он.

Ранее источник ТАСС в Минобороны сообщал, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков примут участие в параде Победы на Красной площади на кабриолетах Aurus. Принципиальное решение по этому вопросу принято, отмечал он. По словам собеседника агентства, сейчас автомобили проходят последние испытания во время репетиций.

Ранее принимающий парад министр обороны РФ и командующий парадом главком Сухопутных войск объезжали парадный строй на автомобилях марки ЗИЛ.

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный «с нуля» специалистами НАМИ с использованием иностранных разработок и комплектующих. Пока автомобили поштучно производятся на мощностях московской площадки НАМИ. Массовое производство должно начаться в 2021 году на заводе автомобильного производителя Sollers в Алабуге (Татарстан). Акционерами Aurus выступают ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).