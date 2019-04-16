В России и мире

В Роскомнадзоре заявили о неэффективности системы блокировки Telegram

Существующая система блокировки Telegram не оказывает должного воздействия, но итоги подводить рано, Роскомнадзор продолжает работу в этом направлении, заявил глава ведомства Александр Жаров.

Как сообщает «Риа Новости», роскомнадзор с апреля 2018 года начал блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений - так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжает работать. В Роскомнадзоре ранее отмечали, что работают над повышением эффективности блокировок мессенджера.

«Не мне оценивать эффективность действий Роскомнадзора. Итоги подводить рано. Я не хочу раскрывать все карты. Говорить о том, что прошел год и какие-то итоги подводить... мы их не подводим, мы работаем», - сказал Жаров журналистам.

«Было судебное решение, которое мы исполняем. Очевидно, что существующая система блокировок, которая предполагает блокировку операторами связи по IP-адресу, DNS, не оказывает того воздействия, которое должна была оказывать, если бы мы говорили о блокировке. Но мы сейчас говорим о противодействии распространению запрещенной информации на территории РФ», - сказал глава ведомства.

По его словам, Роскомнадзор по-прежнему определяет IP-адреса, на которых работает Telegram, и блокирует их, что периодически приводит к замедлению работы мессенджера.