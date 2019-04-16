В России и мире

Банкам могут запретить замораживать счета россиян

Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности. Это следует из проекта поправок Минфина к 115 ФЗ «О противодействии легализации...», с которым ознакомились «Известия».

Согласно поправкам к закону об антиотмывочной деятельности, банку для блокировки счетов, необходимо будет собрать документальные подтверждения того, что клиент относится к максимальной категории риска.

Сейчас кредитные организации при блокировке руководствуются своим внутренними правилами, не объясняя причин клиентам.

По мнению Минфина, такие действия банков наносят вред хозяйственной деятельности компаний и частных лиц.

Эксперты из банков считают, что эти поправки сразу приведут к росту теневого оборота в стране.