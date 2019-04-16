В России и мире

Следователи назвали причину пожара в Нотр-Даме - СМИ

Французские следователи рассматривают несколько версий возможных причин пожара в Соборе Парижской Богоматери, одна из которых - короткое замыкание, сообщает газета «Паризьен» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

«Одна из версий, рассматриваемых следователями, заключается в том, что пожар возник из-за проблем с электричеством», - пишет издание, сообщает «Интерфакс».

Источник газеты пояснил, что «могло произойти короткое замыкание». По его словам, вопросы у следователей вызывают «подъемные механизмы», которые использовались при реставрационных работах.

Накануне в строительной компании Europe Echafaudage, которая принимала участие в реставрационных работах, заявили, что при проведении этих работ в Соборе Парижской Богоматери соблюдались все инструкции по безопасности.

«Все меры и процедуры в области безопасности выполнялись», - приводит телеканал BFM-ТВ слова представителя компании Жюльена Ле Бра. Именно его компания отвечала за установку лесов, которые использовались в ходе реставрационных работ.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. По одной из версии, пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

До этого реставрация готического собора проводилась в 19-м веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в годы Великой французской революции, возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.