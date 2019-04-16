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Президент РФ: систему госуправления нужно реформировать профессионально и «без революций»

Президент России Владимир Путин считает, что правоохранительную и судебную системы, а также систему госуправления нужно реформировать, но делать это профессионально и «без революций». Об этом он сказал на встрече с выпускниками программы подготовки кадрового управленческого резерва для госслужбы, известной как «школа губернаторов», сообщает ТАСС.

«В этой сфере, которая имеет выход на миллионы людей, на всех граждан России, нужно руководствоваться известным медицинским правилом: "Не навредить", - подчеркнул президент. - Можно так трансформировать, скажем, правоохранительную сферу, что не порадуемся тому, что начинали с самыми наилучшими намерениями». «Нужно подходить профессионально к любому шагу», - добавил он.

«Нужно подходить профессионально, без лозунгов, а понимать, что происходит внутри системы, к чему мы должны прийти и что конкретно мы можем сделать сегодня, завтра и послезавтра, - продолжил Путин. - Здесь шашкой ни в коем случае махать нельзя. А если уж делать какие-то операции, то искусно, с помощью скальпеля, а лучше - медикаментозных средств». «Так, чтобы без революций, а эволюционным путем двигаться к тому состоянию общества и системы управления, которое нам нужно», - добавил он.