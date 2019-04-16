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Disney пожертвует 5 миллионов долларов на реконструкцию Нотр-Дама

17.04.2019 21:49|ПсковКомментариев: 1

Выпустившая мультфильм «Горбун из Нотр-Дама» компания «Walt Disney» пожертвует 5 миллионов долларов на реконструкцию пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, говорится в заявлении на сайте компании. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: РИА «Новости»

«Нотр-Дам - это маяк надежды и красоты, который веками символизировал сердце Парижа и душу Франции, внушая благоговение и трепет перед его архитектурой и искусством, а также прочным местом в истории человечества. "The Walt Disney Company" не бросает своих друзей и соседей и предлагает свою сердечную поддержку, а также пожертвование в размере 5 миллионов долларов для реконструкции этого незаменимого шедевра», - заявил председатель и главный исполнительный директор компании Роберт Айгер.

Напомним, крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, также как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами. Прокуратура открыла расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Как заявил прокурор республики, пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия - случайный характер возгорания. Свою помощь в восстановлении собора и сборе средств на его реставрацию предложили международные организации и крупные компании.

Президент России Владимир Путин выразил сочувствие президенту Франции Эммануэлю Макрону и всему французскому народу в связи с трагическими последствиями пожара в соборе Парижской Богоматери и предложил направить во Францию лучших российских специалистов для помощи в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Теги: #пожарные #пожар #пожарная безопасность
Источник: Псковская Лента Новостей
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