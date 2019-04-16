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Президенты России и Эстонии обсудят в Москве двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин встретится в четверг с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обменяться мнениями по тематике поддержания стабильности и безопасности в балтийском регионе», - говорится в сообщении.

Последний раз визит президента Эстонии в Россию состоялся в 2011 году, когда республику возглавлял Тоомас Хендрик Ильвес. Он побывал в Санкт-Петербурге на переосвящении Яаниской церкви.

К.Кальюлайд собиралась 18 апреля посетить российскую столицу в связи с открытием здания посольства республики после реставрационных работ. При этом пресс-секретарь президента Эстонии Майлин Аасмяэ сообщал, что в Россию был направлен запрос о встрече К.Кальюлайд с В.Путиным в рамках ее визита в Москву.

ав