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Верка Сердючка поедет на «Евровидение»

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступит на «Евровидении 2019», которое пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Как пишет Lenta.Ru, об этом сообщается в украинском инстаграм-аккаунте конкурса.

Отмечается, что артист вне конкурсной программы исполнит композицию Toy израильской певицы Нетты Барзилай, победительницы конкурса 2018 года.

На мероприятии выступят, кроме того, сама Барзилай, а также другие участники и лидеры «Евровидения» прошлых лет: Кончита Вурст, Dana International, Монс Сельмерлев, Гали Атари и Элени Фурейра. Специальным гостем станет актриса Галь Гадот, СМИ писали, что свое появление на конкурсе подтвердила и Мадонна.

Ранее стало известно, что в 2019 году Украина не будет участвовать в «Евровидении». Страна приняла такое решение после того, как вышедшие в финал национального отбора исполнители отказались от конкурса. Среди них - певица Maruv, группы Freedom Jazz и Kazka.

После инцидента Андрей Данилко пошутил, что готов спасти Украину на «Евровидении», однако позднее признался, что не стал бы представлять страну, даже если бы ему предложили $100 тыс. Он вспомнил, как принимал участие в вокальном конкурсе в городе Хельсинки в 2007 году, когда занял второе место с песней Dancing Lasha Tumbai. Певец подчеркнул, что не хотел бы вновь пережить этот опыт.