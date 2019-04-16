В России и мире

В Петербурге планируют открыть 31 станцию метро к 2031 году

Власти Петербурга планируют построить 31 станцию метро к 2031 году. Об этом сообщается в материалах комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), которые были представлены в ходе заседания коллегии ведомства, пишет «Деловой Петербург».

Ожидается, что к 2031 году в Петербурге с учетом действующих 69 и планируемых будет работать 100 станций. Общая длина путей метрополитена составит 178,1 км. Отмечается, что за 12 лет в петербургской подземке будет проложено 59,5 км путей. В Смольном добавили, что планируется построить три новых электродепо.

Председатель КРТИ Сергей Харлашкин отметил, что на данный момент строители метро уже завершили все горнопроходческие и путеукладочные работы на Фрунзенском радиусе. Также глава ведомства рассказал о работах на Красносельско-Калининской линии и Лахтинско-Правобережной.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что к 2032 году в городе построят 29 новых станций метро.