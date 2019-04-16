В России и мире

В СПЧ предложили внедрять в тюрьмах и колониях искусственный интеллект

Глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает, что в учреждениях ФСИН нужно внедрять системы с элементами искусственного интеллекта для контроля ситуации.

В кулуарах Ялтинского международного экономического форума Федотов пояснил, что сотрудник, который в колонии или СИЗО «сидит и смотрит на десятки экранов», не может увидеть реальное нарушение прав заключенных. Поэтому, считает Федотов, нужна специальная компьютерная программа, отслеживающая «нестандартное поведение», сообщает Росбалт со ссылкой на ТАСС. По словам главы СПЧ, такие программы существуют за границей, но и в России написать такой софт не составит большого труда. Система будет давать сигнал на нестандартное поведение заключенного - и сотрудник-человек будет реагировать, описал ситуацию Федотов.

Он отметил, что внедрение в местах лишения свободы искусственного интеллекта позволит предотвратить случаи суицида заключенных, проявления насилия «сидельцев» друг к другу, а также пытки со стороны сотрудников учреждения. Он также подчеркнул, что все территории СИЗО и колоний должны быть покрыты сплошным видеонаблюдением - без «слепых зон».

Напомним, тема видеонаблюдения и контроля в СИЗО и колониях возникла на повестке дня ФСИН и правозащитников в прошлом году после ряда резонансных случаев с пытками заключенных в колониях.