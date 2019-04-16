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Мошенники обманули режиссера Владимира Меньшова на 40 тысяч рублей

Владимир Меньшов рассказал о том, как его обманули мошенники. Преступники позвонили режиссеру, представившись работниками банка, и заставили перевести на их счета около 40 тысяч рублей. Деятель кино понял, что потерял деньги лишь после разговора с женой Верой Алентовой, сообщает СтарХит.

«Меня застали врасплох. Еду в машине, раздается звонок: какие-то люди представляются сотрудниками банка и говорят, что с карты снимают деньги. Меня попросили набрать какие-то цифры, и я благополучно перевел им 40 тысяч рублей», - признался режиссер.

По словам Владимира Меньшова, он всегда внимателен в вопросах, касающихся денег, и поэтому никогда не попадается на удочку мошенников. Этот случай стал исключением, и режиссеру до сих пор обидно, что он потерял крупную сумму. «Вера в этом вопрос гораздо больший лох, чем я. Неоднократно я останавливал ее от подобных необдуманных поступков, а тут сам допустил ошибку. Очень досадно. Но такие люди умеют убеждать», - уверен создатель фильма «Москва слезам не верит».

Несмотря на статус одного из самых успешных режиссеров России, Меньшов всегда бережно относился к деньгам. Он и сейчас не привык к большим тратам, предпочитая расходовать средства только на продукты и книги.

«Большая часть денег уходит на продукты. А что мне еще нужно? Вещи мы почти не покупаем. Иногда покупаем книги на тысячи на три в месяц. На продукты тратим пять-шесть тысяч», - рассказал Меньшов.

А вот свободное время Владимир Меньшов предпочитает проводить дома с женой и внуками. Вместе с Верой Алентовой он смотрит новости, а также сериалы с участием дочери Юлии Меньшовой. В интервью для YouTube-канала «The Люди» режиссер подчеркнул, что не считает свою жизнь скучной или однообразной. Скорее наоборот, его полностью устраивают такие будни, ведь после насыщенной молодости у кинематографиста появилось время на семью.