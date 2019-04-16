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Реальные доходы россиян за январь-март снизились на 2,3% - Росстат

Реальные располагаемые доходы населения России в первом квартале 2019 года упали на 2,3% год-к-году, сообщил Росстат в четверг.

Темп падения уровня жизни россиян усилился на 0,4 процентного пункта по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, когда спад составлял 1,9% в годовом исчислении. Как следует из отчета, Росстат задним числом пересчитал динамику реальных доходов населения в целом за 2018 год.

Согласно уточненным данным, они выросли на 0,1%, а не снизились на 0,2%, как об этом Росстат рапортовал в январе.

Тенденция спада реальных доходов россиян сохраняется пятый год подряд. Накопленный эффект этого падения составляет около 10% относительно уровня 2014 года.