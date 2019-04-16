В России и мире

Встреча с Путиным была «очень хорошей» - президент Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд позитивно оценила свою встречу с президентом России Владимиром Путиным в четверг в Москве.

«Это была очень хорошая встреча, где на сложные темы говорили долго, но даже в трудные моменты проявляли взаимное уважение», - сказала она на пресс-конференции в посольстве Эстонии по итогам встречи, пишет «Интерфакс».

По словам президента Эстонии, стороны договорились о продолжении общения.

К.Кальюлайд пригласила президента В.Путина на Восьмой всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в июне 2020 года в эстонском городе Тарту.

«Ни один глава государства на такое предложение никогда не скажет сразу "да", но он не сказал и "нет"», - сказала К.Кальюлайд.

Президенты обсудили вопросы внешней политики в рамках баллотирования Эстонии в непостоянные члены Совета Безопасности, ситуацию на Украине и Грузии и сценариях прекращения конфликтов. «При этом я, разумеется, исходила из позиций Европейского союза», - подчеркнула К.Кальюлайд.