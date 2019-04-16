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Почти треть проверенной Росалкоголем водки оказалась нелегальной

Почти треть водки, проверенной в прошлом году Росалкогольрегулированием, оказалась нелегальной, пишет «Интерфакс».

Как сообщается в материалах службы, было проверено 118 тыс. декалитров (дал) водки, из которых 36,3 тыс. дал (30,8%) оказались нелегальными.

Всего в прошлом году было проверено 1 млн 104,1 тыс. дал этилового спирта и алкогольной продукции. В нелегальном обороте обнаружено 524 тыс. дал (47,5%) этой продукции.

Росалкоголь также сообщает, что в 2018 году по решению судов было уничтожено 14,2 млн литров нелегальной алкогольной продукции, что почти в 1,7 раза больше, чем в 2017 году (8,6 млн литров).