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В России и мире

Самолет, принудительно посаженный в Пскове, оказался российским

19.04.2019 10:48|ПсковКомментариев: 2

Легкомоторный самолет, принудительно посаженный в Пскове накануне, 18 апреля, оказался российским. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Российский легкомоторный самолет, а не иностранный самолет-нарушитель, был принудительно приземлен для разбирательства в Псковской области. Таким образом, предположения о том, что это мог быть залетевший в воздушное пространство России иностранный легкомоторный самолет, не подтвердились», - сообщает агентство.

По данным источника, российский легкомоторный самолет отклонился от своего маршрута и был приземлен с привлечением дежурных сил ПВО.

Ранее появилась информация о том, что российские военные накануне принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет RV-7, предположительно залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики. Как уточнил накануне ТАСС, самолет летел из Тверской области.

Теги: #граница
Источник: Псковская Лента Новостей
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