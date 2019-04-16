В России и мире

В Кремле обсудили перспективы создания сетей 5G

Создание сетей 5G потребует около 650 миллиардов рублей инвестиций от компаний, при этом правительство РФ не хочет, чтобы эти средства ушли зарубежным поставщикам оборудования, а условия локализации его производства должны быть жесткими, заявил на встрече с президентом РФ вице-премьер Максим Акимов. Его слова приводятся в стенограмме встречи, опубликованной на сайте Кремля, пишет РИА Новости.

«Мы оцениваем, что на создание сети связи следующего поколения компаниями будет затрачено около 650 миллиардов рублей. Мы бы не хотели, чтобы все эти деньги (или значительная их часть) были отданы зарубежным вендорам - поставщикам оборудования, это так называемая большая тройка олигополии: Cisco, Huawei и Nokia», - сказал Акимов.

«Понятно, все компании имеют хорошие позиции в России, и предстоит конкурентная борьба. И правила локализации при создании сетей связи пятого поколения должны быть довольны жёсткими», - добавил он.

Ранее Акимов в интервью РИА Новости заявлял, что Россия имеет все возможности, чтобы создать сети 5G к 2024 году или даже раньше.

В настоящий момент модель развития сетей 5G не определена. Операторы считают наиболее привлекательным для 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако он занят другими пользователями, в основном, военными и спецслужбами, и требует работы по высвобождению. Пятого апреля газета «Ведомости» сообщила, что президент РФ Владимир Путин поручил Совету безопасности проработать вопрос об использовании для сетей пятого поколения частот военных в диапазоне 3,4-3,8 ГГц.