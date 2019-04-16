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Лукашенко объявил досрочные парламентские выборы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил сроки проведения президентских и парламентских выборов в стране. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

По его словам, выборы главы государства состоятся в 2020 году, а парламентские — в 2019-м. Даты для голосования будут объявлены позднее.

Белорусский лидер отметил, что политически активную часть общества на протяжении длительного времени волновал вопрос сроков избирательных кампаний. Он заверил, что не планирует «устраивать политические игры» и обе кампании пройдут в строгом соответствии с законом и конституцией страны.

«Не знаю, почему вдруг это стало какой-то темой для споров. Вы прекрасно понимаете, что я не буду здесь крутить-вертеть и искать какую-то выгоду для сохранения власти», — подчеркнул Лукашенко.

Говоря о предстоящих выборах в парламент, Лукашенко заявил, что они станут «экзаменом» для вертикали власти и каждого избирателя. «Выходите и боритесь. Стране нужен действенный, активный, мощный парламент, в котором должна быть представлена молодежь, ветеранам должна быть предоставлена возможность побороться, а органы власти я попрошу поддержать их», — отметил он. При этом белорусский лидер призвал вести избирательную кампанию «без дури, забора крови, стадиона и дебатов».

Лукашенко напомнил, что следующему созыву парламента предстоит сложная задача выработки новой конституции страны.

Как отмечает «Лента.Ру», срок нынешних полномочий парламента и президента Белоруссии истекает в 2020 году. Закон не запрещает проводить эти избирательные кампании одновременно. Однако в Белоруссии сложилась политическая практика не совмещать выборы главы государства с другими кампаниями.