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Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

На стадионе «Олимпийский» в Киеве завершились дебаты с участием кандидатов на пост президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

В ходе встречи оба одновременно встали на колени. Как отмечает «Газета.Ру», Владимир Зеленский ответил Петру Порошенко на вопрос, когда он извинится за то, что сравнил Украину с проституткой.

Зеленский отметил, что эти слова «вырваны из фразы».

«Чтобы было понятно... я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась сына с фронта... Я готов и вас приглашаю», — сказал Владимир Зеленский.

После этого он встал на колени перед стадионом. Петр Порошенко также встал на колени и поцеловал флаг Украины.