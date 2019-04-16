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Русская икона пережила пожар в Нотр-Даме

Представитель Русской православной церкви при Совете Европы и настоятель храма Всех Святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых) заявил, что хранившаяся во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари русская икона не пострадала от пожара. Об этом сообщает«Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».

По его словам, об этом его проинформировал настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове.

«Сегодня утром я получил от него совсем краткое сообщение: «Икона – без повреждений», — заявил игумен Филипп.

Как он уточнил, это Владимирская икона, которую покойный патриарх Алексий II подарил в 2007 году во время своего визита во Францию.