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На Шри-Ланке прогремела серия взрывов, погибло более 50 человек

На Шри-Ланке во время празднования Пасхи прогремели взрывы в церквях и отелях, сообщают зарубежные и российские СМИ. Погибли более 50 человек. Представитель местной полиции заявил, что бомбы были заложены в трех церквях и трех отелях. Пока не известно, сколько россиян находятся на Шри-Ланке, и пострадал ли кто-то из них.

Местное издание Madawala news утверждает, что число жертв достигло уже 70, причем в их числе есть иностранцы. Еще 280 человек были госпитализированы.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Шри-Ланке Игорь Ковалев заявил ТАСС, что диппредставительство собирает информацию о случившемся. «Пока данных о пострадавших россиянах нет»,— добавил он.

Как отмечает «Коммерсант», взрывы произошли около 8:45 утра по местному времени (6:15 мск) во время празднования Пасхи. По предварительным данным, пострадали три цервки — в столице Шри-Ланки Коломбо, а также в городах Негомбо и Баттикалоа. Также взрывы произошли в отелях The Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury.