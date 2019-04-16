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На Украине проходит второй тур президентских выборов

Избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов открылись на Украине. Они будут работать с 8.00 до 20.00, передает «Газета.Ру».

Во втором туре участвуют действующий президент Петр Порошенко и артист Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, киевский суд принял решение не снимать Зеленского с выборов.

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Напомним, что первый тур голосования состоялся 31 марта. В этот день ни один из претендентов на пост главы государства не набрал необходимого для победы количества голосов. Лидером стал Зеленский, получивший 30,24%. Второе место занял Порошенко, который набрал 15,95% голосов избирателей.