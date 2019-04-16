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Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС в воскресенье.

Инспекторы в ходе патрулирования около 10:00 по Москве в субботу обнаружили рыбацкие вещи, плавающие в полынье на озере и ведущую к ней колею от мотобуксировщика.

«После проведения дознания реконструкция событий выглядит примерно так. Рано утром четверо местных жителей отправились на рыбалку. Известно, что среди них было двое врачей Каргопольской центральной районной больницы, молодой человек 1989 года рождения. С рассветом они сели в сани и направились на лед озера Лаче при помощи мотобуксирощика. Все вместе они заехали в полынью, выбраться никто не смог», - рассказали в МЧС.

В пресс-службе уточняют, что свидетелей происшествия не было.

В МЧС подчеркнули, что в настоящее время все водные объекты в Архангельской области готовятся к разрушению льда, на ряде рек идет ледоход. Рыбалка на льду стала смертельно опасной. Повсеместно в регионе действует запрет выхода на лед.