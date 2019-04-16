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Умер «голос» петербургского метро

Умер «голос» петербургского метро диктор Михаил Быков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУП «Петербургский метрополитен».

«Его голос — визитная карточка метро. Мы соболезнуем родным и близким», — подчеркнула собеседница агентства.

Михаил Александрович Быков — советский и российский телеведущий, диктор. Как отмечает «Газета.Ру», в 1970 году он начал свой профессиональный путь на Ленинградском радио. В конце 1970-х ему предложили озвучить несколько объявлений для метро, когда открылись новые станции. После этого он записал десятки роликов для петербургской подземки.