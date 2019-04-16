В России и мире

Актриса Алена Яковлева рассказала о пережитом изнасиловании

Народная артистка России Алена Яковлева в интервью программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала, как стала жертвой группового изнасилования.

По словам актрисы, однажды она решила съездить к тете и поймала машину, в которой находились двое мужчин. Они подвезли ее и предложили дождаться и доставить обратно. Яковлева согласилась, но на обратном пути машина проехала мимо ее дома.

Женщину завезли в какое-то поле, где стоял дом, в котором был третий мужчина. Ей предлагали выпить, сами мужчины были трезвые, у одного из них было «очень страшное лицо». Когда Яковлева попыталась встать и уйти, они не позволили.

В тот момент артистка поняла, что кричать и звать на помощь — бессмысленно, если она заплачет, то ее «искалечат, убьют и выбросят в канаву». Поэтому она просто спросила: «Ну, хорошо. Кто первый?» — после чего мужчины растерялись. «Не буду вдаваться в остальные подробности. Все, что надо, они сделали», — сказала Яковлева.

Самое странное, по словам пострадавшей, в том, что ее потом довезли домой. Она не запомнила номер машины, не рассказала о случившемся ни родителям, ни правоохранительным органам. Яковлева отмечает, что эта история ее многому научила. «Ангел-хранитель и господь бог меня спасли», — сказала артистка.

Как отмечает «Лента.Ру», Алена Яковлева — ведущая актриса Московского академического театра сатиры, дочь народного артиста Советского Союза Юрия Яковлева, известного по фильмам «Ирония судьбы или С легким паром», «Иван Васильевич меняет профессию», «Гусарская баллада».

В 2017 году голливудские актрисы рассказали о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. В социальных сетях был запущен флешмоб #metoo, участники которого откровенно писали о пережитом харассменте. В России он проходил по хэштегом #ЯНеБоюсьСказать. Журнал Time признал авторов движения #metoo людьми года.