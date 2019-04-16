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Президент Эстонии заявила об отсутствии угрозы со стороны русского языка

Русский язык не несет угрозы для Эстонии, заявила президент этой страны Керсти Кальюлайд. По ее словам, русскоязычные граждане прибалтийского государства — не противники демократии.

В программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1» эстонский лидер заявила, что угрозой не является ни один язык. «И я всегда говорю журналистам, которые думают, что мы, эстонцы, считаем русскоговорящих теми, кто ненавидит демократию, — это неправда», — добавила она.

По мнению Кальюлайд, русскоязычное меньшинство в Эстонии любит свободу независимо от языка, на котором говорит.

Как отмечает газета «Известия», президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву 18 апреля. С ней провел переговоры президент РФ Владимир Путин. По итогам встречи эстонский лидер выразила надежду на «новое дыхание» в отношениях двух стран.