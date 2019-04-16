Зеленский выигрывает выборы президента Украины, Порошенко признал поражение

Шоумен Владимир Зеленский лидирует во втором туре голосования на выборах президента Украины, свидетельствуют результаты сразу нескольких экзитполов, передает «Интерфакс». Согласно данным опросов, проводившихся на выходе с избирательных участков, за него отдали свои голоса от 72% до 73% избирателей.
Соперник Зеленского, действующий президент Украины Петр Порошенко получает 25%-27% голосов. Порошенко признал свое поражение на выборах главы государства после объявления результатов экзитполов. Выступая в пресс-центре своего штаба в Киеве, он заявил, что готов позвонить и поздравить своего соперника Владимира Зеленского.