В России и мире

В 60 регионах РФ зафиксировано снижение численности населения за три года

Названы регионы-лидеры и аутсайдеры по приросту и убыли населения. Соответствующий рейтинг составило агентство РИА Новости.

Согласно данным исследования, за последние два года население РФ увеличилось на 236,02 тысячи человек (0,16%) и достигло 1 января 2019 года 146,7 миллиона человек. Но произошло это в основном не благодаря высокой рождаемости, а за счет миграционных процессов. Так, в Россию приехали 598,71 тысячи человек, в то время как естественная убыль составила 355,13 тысячи.

По словам вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой, в 25 регионах численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.

На первом месте в рейтинге оказался Севастополь, население которого за три года возросло на 6,46%. На втором месте - Ингушетия с ростом 5,2, на третьем - Чечня (4,5%). Далее следуют Тюменская (4,41), Ленинградская (3,88), Московская (3,84) области, Санкт-Петербург (3,03), Республика Тыва (2,80), Калининградская область (2,64) и замыкающий десятку Краснодарский край (2,64). А вот Москва, страдающая в последние десятилетия от ускоренной урбанизации, оказалась лишь на 12-м месте с приростом 2,31%.

Как заключают эксперты, устойчивый рост численности населения наблюдается в столичных и экономически развитых субъектах РФ с высоким уровнем жизни, крупных агломерациях, значительно прирастающих за счет миграции, активно развивающихся регионов Кавказа и Крыма, а также национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости, - заключили эксперты.

Интересно, что население еще одного нового субъекта РФ - Республики Крым - растет не так стремительно, как Севастополя - всего на 0,25% за три года (крымчан стало больше на 24,15 тысячи человек). И сейчас РК на 23-м месте в рейтинге.

В аутсайдерах оказалась Еврейская автономная область, население которой сократилось за три года на 3,72%. Далее Магаданская область (минус 3,53), Тамбовская область (минус 3,27), Курганская область (минус 3,16) и Коми (минус 3,1). Наибольшая убыль населения в абсолютном выражении зафиксирована в Саратовской (минус 46,68 тысячи человек) и Нижегородской (минус 45,68 тысячи человек) областях, а также в Алтайском крае (минус 43,89 тысячи человек).

Естественная убыль населения наблюдалась в 57 регионах, среди которых наибольшая - в Нижегородской, Ростовской и Воронежской областях. Миграционный отток отмечен в 59 регионах страны, максимальный - в Дагестане, Омской и Оренбургской областях, Коми и Алтайском крае.