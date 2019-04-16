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В Шри-Ланке возле церкви произошел еще один взрыв

Еще один взрыв произошел на Шри-Ланке возле церкви, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters

Очевидцы сообщили изданию, что во время разминирования сдетонировала взрывчатка в фургоне, припаркованном около церкви.

Этой уже девятый взрыв с 21 апреля.

Как сообщает Bloomberg, власти Шри-Ланки в понедельник обвинили группировку «Таухид джамаат» в совершении серии терактов во время католического пасхального воскресенья.

О причастности группировки к теракту объявила министр здравоохранения страны Раджита Сенаратне.

Премьер-министр Ранил Викрамасингхе в свою очередь заявил, что Шри-Ланке потребуется помощь иностранных спецслужб для выявления возможных зарубежных связей экстремистской группировки.

Накануне в католическое пасхальное воскресение на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, около 500 человек получили ранения.