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Медведев утвердил федеральную программу развития генетики

Премьер Дмитрий Медведев подписал федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019-2027 годы, сообщает «Интерфакс».

«Цель понятная - это развитие генетических технологий, связанных, в том числе, с так называемым генетическим редактированием - это создание генно-терапевтических препаратов для лечения онкологии, сердечно-сосудистой патологии, других заболеваний, в том числе передаваемых по наследственному признаку», - сказал Д.Медведев на совещании с вице-премьерами в подмосковных Горках в понедельник.