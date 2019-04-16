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Порошенко заявил о намерении вновь баллотироваться на пост президента Украины

Уходящий президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении вновь баллотироваться на пост главы государства на следующих выборах в 2024 году, передает «Интерфакс».

«Вместе мы вернемся на улицу Банковую (где находится здание администрации президента Украины – ред.) после следующих президентских выборов», - сказал он своим сторонникам, которые собрались возле здания президентской администрации в центре Киева в понедельник вечером.

Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение на выборах главы государства после объявления результатов экзитполов. Несмотря на практически разгромное поражение, проигравший кандидат заявил, что не намерен уходить из политики.

«Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства - так решило большинство украинцев, и я воспринимаю это решение. Я уйду из офиса, но хочу твердо подчеркнуть, что я не ухожу из политики», - сказал президент.

По итогам обработки 95,06% электронных протоколов, за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 24,5% голосов.