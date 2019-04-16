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В России и мире

Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку

22.04.2019 21:53|ПсковКомментариев: 0

Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров, передает «Интерфакс».

«В связи с ситуацией на Шри-Ланке, (...) в целях обеспечения безопасности российских туристов российским гражданам - воздержаться от поездок в Шри-Ланку в туристических целях до нормализации обстановки в стране. Российским туристам, находящимся в Шри-Ланке, принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности, обратить внимание на необходимость проявления высокой степени осторожности и осмотрительности, не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания (размещения), за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета», - говорится в рекомендациях ведомства, размещенных на его сайте в понедельник.

Ростуризм также рекомендует российским туроператорам и турагентам: «приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Шри-Ланке до нормализации обстановки в стране, в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Шри-Ланку, о текущей ситуации в стране, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со статьей 14 Закона № 132-ФЗ».

Ранее в понедельник с аналогичной рекомендацией к туристам выступил МИД РФ.

Накануне, в католическое пасхальное воскресение, на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, около 500 человек получили ранения.

Еще один взрыв произошел в Коломбо в понедельник. По данным «Би-би-си», взрыв произошел во время разминирования устройства, найденного полицией при осмотре места вчерашней атаки.

Власти Шри-Ланки обвинили в совершении терактов группировку «Таухид джамаат». О причастности группировки к теракту объявила министр здравоохранения страны Раджита Сенаратне. В понедельник в стране объявлено о введении чрезвычайного положения.

Теги: #туризм #Ростуризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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