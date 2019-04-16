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Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

По ее словам, инцидент произошел по дороге в аэропорт, когда певица торопилась на рейс, чтобы успеть на съемки клипа.

«Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото, чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем», - написала Соколова в Instagram, опубликовав снимки певицы из больничной палаты.

Менеджер артистки отметила, что «самое страшное» осталось позади. Певица пробудет в больнице около месяца, ее состояние стабильное, угрозы для жизни нет.