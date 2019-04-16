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В ГИБДД назвали основную причину ДТП в России

В ГИБДД назвали причину, из-за которой в России происходит больше всего дорожно-транспортных происшествия. Как пишет ТАСС, ДТП на дорогах в России, в том числе с участием детей, чаще всего случаются из-за превышения скоростного режима. Об этом сообщил журналистам начальник ГИБДД Михаил Черников.

По его словам, только в 2018 году в таких происшествиях погибли 380 детей.

«Основная причина ДТП на дороге - это превышение скорости или выбор скорости не в соответствии с условиями дорожного движения. Когда человек осознает, что он ребенка везет, у него в подсознании должно быть, что надо двигаться безопасно», - сказал Михаил Черников.

Ранее глава ГИБДД предложил снизить на 20 километров в час порог максимальной скорости для водителей, перевозящих в автомобилях детей, и отметил, что такое нововведение можно включить в ПДД. «Мы внесем это в ПДД. У нас много противников изменений в ПДД, но это одна из тонкостей, и она нужна», - отметил он.