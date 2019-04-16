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Путин: между РФ и Международной организацией труда налажено конструктивное сотрудничество

Президент России Владимир Путин отметил честное и конструктивное сотрудничество между Россией и Международной организацией труда (МОТ), которое сложилась в последние годы. Глава государства встретился с генеральным директором МОТ Гаем Райдером после заседания попечительского совета Русского географического общества. Об этом пишет ТАСС.

«Между Россией и МОТ налажено тесное конструктивное сотрудничество. Мы вместе работаем над обеспечением занятости, достойной оплаты труда, охраны труда. И многие вещи делаем в контакте с вами по согласованию с вами, при вашем консультативном сопровождении», - заявил Владимир Путин.

Он также поздравил Международную организацию труда со 100-летием, которое отмечается в этом году, и поблагодарил ее генерального директора за участие во Всероссийской неделе охраны труда в Сочи.

Путин также напомнил о программе сотрудничества РФ и МОТ до 2020 года. «Этот документ, насколько мы себе представляем, успешно выполняется», - констатировал он.

В свою очередь Райдер отметил, что Россия и МОТ разработали прочную программу сотрудничества.