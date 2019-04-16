В России и мире

Не имеющий мировых аналогов противоторпедный комплекс создан в России - главный конструктор

Российские инженеры создали и успешно испытать противоторпедный комплекс «Пакет-Э/НК». Главный конструктор ГНПП «Регион» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Константин Дробот рассказал об уникальных особенностях этой системы.

«Первое назначение нашего комплекса - это непосредственно уничтожение атакующих корабль подводных лодок. А второе предназначение - защита корабля от торпедных атак», - сказал «Известиям» Дробот.

Он отметил, что главным новшеством стало автоматизированное решение задач противоторпедной защиты. Система самостоятельно обнаруживает атакующую торпеду, производит расчеты, дает целеуказание и производит пуск.

«За рубежом давно и много писали о разработках противоторпед. Этим занимаются и США, и Германия, и Франция, и Италия. Но, судя по тому, что мы знаем о практических результатах этих разработок, нашим изделиям на сегодняшний день аналогов нет», — добавил Дробот.