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Лидер КНДР Ким Чен Ын сказал, что всегда мечтал побывать в России

Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын остался доволен радушным приемом на территории России, сообщила пресс-служба администрации края.

«Много слышал хорошего о вашей стране и давно мечтал в ней побывать. Уже семь лет прошло, как я возглавил страну, и только сейчас смог приехать в Россию», - сказал лидер КНДР Ким Чен Ын на железнодорожной станции Хасан во время встречи с российской делегацией, пишет «Интерфакс».

Ким Чен Ын также добавил, что его отец Ким Чен Ир питал большую любовь к России, и теперь, следуя традициям, глава государства планирует укрепить сотрудничество между странами.

«Надеюсь, что и в будущем буду посещать вашу страну, основываясь на дружественных отношениях с вашим президентом», - сказал председатель Госсовета КНДР, слова которого приводятся в сообщении.

Ким Чен Ын на своем бронепоезде прибыл в Россию утром в среду. На приграничной станции Хасан его встречали заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, посол России в КНДР Александр Мацегора, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Стороны провели короткую встречу. Также северокорейский лидер посетил дом российско-корейской дружбы, который называют «домик Ким Ир Сена».

Северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну в ходе торжественной встречи на приграничной станции Хасан вручили букет цветов и традиционный русский каравай.

После этого поезд северокорейского лидера направился во Владивосток.