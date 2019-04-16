Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
мечта, ставшая явью
Каким увидели Омск псковичи
«Технодром»: Грандиозное открытие
О слабеньких и жиденьких
Гипермаркет для больших машин
Резиновая обувь для города
Между прошлым и будущим
Телефон прямого эфира 56-73-72
Исторический парк на «Электроне»
Новый уровень
Предпенсионер? С вещами... за парту!
 
 
 
ещё В России и мире 16.04.2019 08:030 Эксперты дали прогнозы по восстановлению собора Парижской Богоматери 24.04.2019 16:020 В Минприроды хотят расширить список животных, которых нельзя держать дома 24.04.2019 15:530 Продолжительность жизни в России достигла рекорда 24.04.2019 10:090 Лидер КНДР Ким Чен Ын сказал, что всегда мечтал побывать в России 24.04.2019 08:321 Не имеющий мировых аналогов противоторпедный комплекс создан в России - главный конструктор 23.04.2019 22:340 Путин: между РФ и Международной организацией труда налажено конструктивное сотрудничество
 
 
 
Самое популярное 21.04.2019 17:253 Актриса Алена Яковлева рассказала о пережитом изнасиловании 22.04.2019 11:5212 Пилотом самолета, принудительно посаженного на аэродром в Середке, оказался житель Великих Лук 22.04.2019 14:232 Отопление в Пскове будет отключено после получения уточненных данных у метеорологов 23.04.2019 21:412 У спортивного клуба рядом с Псковом поймали беременную гадюку. ВИДЕО 23.04.2019 11:148 В связи с проведением акции «Сирийский перелом» в Пскове закроют для транспорта площадь у железнодорожного вокзала
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В Минприроды хотят расширить список животных, которых нельзя держать дома

24.04.2019 16:02|ПсковКомментариев: 0

Рабочая группа при министерстве природных ресурсов и экологии разработала новый список животных, которых предлагается запретить содержать дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Агентство городских новостей «Москва».

В расширенный перечень попали крокодилы, тарантулы, сервалы, обыкновенные лисицы, трехкоготные мягкотелые черепахи, питоны, длина которых превышает четыре метра, каймановые черепахи с размером панциря более 30 сантиметров, росомахи, медоеды, а также макаки, павианы, филины, вараны, гиены, мурены и некоторые другие живые существа.

При этом, как и в изначальной версии, остается запрет на крупных кошачьих (львов, тигров, гепардов, леопардов и так далее), а также скорпионов, экзотических пауков различных видов, ушастых тюленей, моржей, американских дикобразов и бегемотов со слонами.

По информации СМИ, этот список еще не утвержден и может быть скорректирован.

Теги: #Минприроды
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Псковские власти предлагают ввести в регионе трехдневное безвизовое пребывание иностранных туристов. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
В опросе приняло участие 0 человек
24.04.2019, 16:020 В Минприроды хотят расширить список животных, которых нельзя держать дома 24.04.2019, 15:560 Жители Псковской области вновь встанут в «Бессмертный полк» 9 мая 24.04.2019, 15:530 Продолжительность жизни в России достигла рекорда 24.04.2019, 15:510 Прокуратура Псковской области предложила устранить законодательные противоречия в сфере капремонта на уровне региона
24.04.2019, 15:490 Директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов о последствиях «мусорной» реформы и конфликте с регоператором 24.04.2019, 15:480 Храм в Мелетово ждет комплексная реставрация 24.04.2019, 15:300 Когда снаряд попал под пал: насколько опасны сегодня стихийные пожары в местах боев ВОВ в Псковской области 24.04.2019, 15:010 Новый выпуск альманаха «Псковский летописец» презентуют 29 апреля
24.04.2019, 14:460 Российские соискатели поставили «двойку» работодателям за заботу о сотрудниках 24.04.2019, 14:365 Что показали псковской делегации сибирские промышленники 24.04.2019, 14:230 Ялта, Феодосия и Евпатория - в пятерке популярных курортов России для отдыха на Первомай 24.04.2019, 14:153 В Пскове в офисе «Команды 2018» разрабатывают методику виртуальной работы
24.04.2019, 14:100 Схему расположения контейнерных площадок в Пскове будет разрабатывать городская администрация 24.04.2019, 14:090 Псков присоединился к общероссийскому движению «Чистые Игры» 24.04.2019, 13:580 Талабы, Великий Новгород, Петергоф и святыни Псковской земли: расписание поездок экскурсионного центра «Троицкий» на май 24.04.2019, 13:560 Филиал АО «МАКС-М» в Пскове как проводник между пациентом и медицинской организацией
24.04.2019, 13:552 Руководитель офиса «Команда 2018»: Инициативы продолжают активно к нам поступать 24.04.2019, 13:470 Среди псковских детей все чаще встречается педикулез - Наталия Соколова 24.04.2019, 13:450 Псковские коммунисты настроены на напряженную борьбу на муниципальных выборах 24.04.2019, 13:430 В Пскове откроется областная выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества учащихся
24.04.2019, 13:300 Когда псковичи смогут освятить пасхальные яйца и куличи, рассказали в Троицком соборе 24.04.2019, 13:281 Это неправильно, что «Псковпассажиравтотранс» использует школьные автобусы как рейсовые - Наталия Соколова 24.04.2019, 13:220 Заслуженный артист России Сергей Попков: Наш концерт ко Дню Победы - дань памяти павшим и ныне живущим 24.04.2019, 13:181 Если Виктор Иващенко будет активно работать в фонде капремонта, мы его поддержим - Петр Алексеенко
24.04.2019, 13:140 ТЦ «Максимус» приглашает в ручной зоопарк 24.04.2019, 13:090 Житель Дновского района привлечен к ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде 24.04.2019, 13:090 Наталия Соколова поблагодарила депутатов за создание законодательной базы по защите прав ребенка в Псковской области 24.04.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Дарьей Яковлевой
24.04.2019, 12:580 До +25 градусов прогнозируют синоптики завтра в Псковской области 24.04.2019, 12:560 Краевед предлагает назвать улицы в честь воевавшего за Новосокольники и Великие Луки режиссера Леонида Гайдая 24.04.2019, 12:380 Псковское региональное отделение «Политической партии социальной защиты» примет участие во всех выборах глав районов 24.04.2019, 12:320 Молодежь Псковской области приглашают на управленческий форум «Алтай. Территория развития»
24.04.2019, 12:311 Александр Котов: Изменение порядка финансирования регионов позволит эффективнее расходовать средства и не закатывать асфальт в снег 24.04.2019, 12:250 Массовый призыв в ряды КПРФ объявят псковские коммунисты в честь грядущего 150-летия Ленина 24.04.2019, 12:190 «Молодежка ОНФ» проведет всероссийскую акцию «Молодежный субботник страны» 24.04.2019, 12:170 В Невельском районе у местного жителя изъяты «Маузер» и патроны
24.04.2019, 12:120 На Пасхальном фестивале псковичей ждет насыщенная праздничная программа 24.04.2019, 12:080 Псковские таможенники выявили свыше 100 тонн фруктов, незаконно перемещаемых с территории Республики Беларусь 24.04.2019, 12:020 Николай Хондзинский: Седьмая симфония Прокофьева - последнее воспоминание гения, облеченное в звуки… 24.04.2019, 12:010 Псковские депутаты поддержали инициативу о предоставлении доступа Счетной палате к госпрограммам на этапе проектирования
24.04.2019, 11:560 «Подстрочник»: О молодежной политике и деятельности «Команды 2018» 24.04.2019, 11:550 Нагрудный знак депутата Псковского областного Собрания депутатов будет обновлен 24.04.2019, 11:540 Реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обсудили на заседании его проектного комитета 24.04.2019, 11:520 Рак щитовидной железы: симптоматика, диагностика и новейшие методы лечения
24.04.2019, 11:391 Псковский областной избирком собрал представителей политических партий 24.04.2019, 11:380 В регламент Псковского областного Собрания депутатов снова внесут изменения 24.04.2019, 11:270 Депутаты Псковского областного Собрания согласовали поправки госпрограммы «Содействие занятости населения» 24.04.2019, 11:251 Псковской области грозят санкции за несоблюдение формальных условий допсоглашений по погашению госдолга
24.04.2019, 11:210 Первую в текущем году противоклещевую обработку провели в музее-заповеднике «Михайловское» 24.04.2019, 11:210 В Псковской области собирают деньги для лечения Дарины Даниленко из Великих Лук 24.04.2019, 11:130 Александр Козловский встретился с врио ректора ПсковГУ Натальей Ильиной 24.04.2019, 11:070 За незаконную добычу рыбы двум жителям Псковского района грозит до 5 лет
24.04.2019, 11:060 Великолучане приняли участие в конференции «Дети о детях войны» в Петрозаводске 24.04.2019, 11:050 Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко станет гостем программы «Гайд-парк» 24.04.2019, 11:040  Возле церкви Косьмы и Домиана в Пскове состоится праздничное пасхальное мероприятие 24.04.2019, 11:030 Расскажу маме, что у мусора есть вторая жизнь - псковские школьники побывали на мусороперерабатывающем предприятии
24.04.2019, 10:450 27 апреля «Луки-Энергия» сыграет с«Коломной» 24.04.2019, 10:380 В Пскове после вмешательства прокуратуры работникам «СМУ-135» выплачена зарплата на сумму свыше 1 млн рублей 24.04.2019, 10:370 Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП 24.04.2019, 10:350 Пскович привлечен к ответственности за попытку незаконного провоза через границу более 18 тыс. пачек сигарет
24.04.2019, 10:350 Псковская налоговая инспекция разъясняет, в каких случаях теплицы и другие хозпостройки облагаются налогом 24.04.2019, 10:320 Эксперт ПсковГУ поделилась опытом в сфере профориентации для абитуриентов с инвалидностью 24.04.2019, 10:250 Более 192 млн рублей направят на реализацию партпроекта «Городская среда» в Псковской области 24.04.2019, 10:243 Представители завода «Титан-Полимер» и птицефабрики «Назия» приглашены на конференцию, посвященную Дню охраны труда, в Псковский облсовпроф
24.04.2019, 10:134 Фотофакт: На Советском мосту в Пскове меняют фрагменты ограждения 24.04.2019, 10:090 Лидер КНДР Ким Чен Ын сказал, что всегда мечтал побывать в России 24.04.2019, 10:040 23 апреля в администрации Псковского района прошел День призывника 24.04.2019, 09:570 Братское захоронение привели в порядок псковские курсанты
24.04.2019, 09:550 Кадастровая палата по Псковской области советует, как защитить права на недвижимость пожилых родителей 24.04.2019, 09:520 В Пскове завершился I этап Всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений спецназа «Полярная звезда» 24.04.2019, 09:511 КС РФ объяснил правила начисления выплат за работу в выходные дни 24.04.2019, 09:450 Росгвардия призывает жителей Псковской области активнее использовать портал госуслуг
24.04.2019, 09:440 В Псковской области запретили ввоз более 14 тонн готовой мясной продукции из Бельгии 24.04.2019, 09:390 Школьники узнали об истории Псковского филиала Академии ФСИН России 24.04.2019, 09:380 Уже 93 лесных пожара произошло в Псковской области с начала года 24.04.2019, 09:300 II ежегодный конкурс сказителей «Забавы вокруг печки» прошел в Псковском колледже искусств
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.