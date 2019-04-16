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В Минприроды хотят расширить список животных, которых нельзя держать дома

Рабочая группа при министерстве природных ресурсов и экологии разработала новый список животных, которых предлагается запретить содержать дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Агентство городских новостей «Москва».

В расширенный перечень попали крокодилы, тарантулы, сервалы, обыкновенные лисицы, трехкоготные мягкотелые черепахи, питоны, длина которых превышает четыре метра, каймановые черепахи с размером панциря более 30 сантиметров, росомахи, медоеды, а также макаки, павианы, филины, вараны, гиены, мурены и некоторые другие живые существа.

При этом, как и в изначальной версии, остается запрет на крупных кошачьих (львов, тигров, гепардов, леопардов и так далее), а также скорпионов, экзотических пауков различных видов, ушастых тюленей, моржей, американских дикобразов и бегемотов со слонами.

По информации СМИ, этот список еще не утвержден и может быть скорректирован.