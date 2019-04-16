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Путин назвал итоги выборов на Украине провалом политики Порошенко

Президент Владимир Путин впервые прокомментировал результаты президентских выборов на Украине. По мнению главы РФ, победа Владимира Зеленского подтверждает, что политика Порошенко оказалась провальной, сообщает телеканал «Звезда».

«Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко», - отметил российский президент, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке.

В то же время Владимир Путин отметил, что Москва готова восстанавливать отношения с Киевом в полном объеме, но не может сделать это в одностороннем порядке.

В четверг во Владивостоке проходит саммит Россия - КНДР. На нем впервые состоялась встреча лидеров двух стран - Владимира Путина и Ким Чен Ына. Стороны уже провели переговоры и обсудили двусторонние отношения и вопрос урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

По итогам встречи глава РФ отметил, что стороны обменялись мнениями о том, что нужно сделать для улучшения ситуации в регионе. Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил, что разговор с Путиным был содержательным.