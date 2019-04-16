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Джонни Депп хочет жениться на танцовщице из Петербурга

звестный американский актер Джонни Депп начал встречаться с 20-летней Полиной Глен. Девушка родом из Петербурга, сейчас живет в Лос-Анджелесе и профессионально занимается хореографией, сообщает «Daily Mail». В скором времени пара намерена пожениться. Об этом пишет «Российская газета».

Полина Глен

Источник: Mash

Свои отношения пара скрывает. С каждого гостя, кто приезжает в особняк к Деппу, берется подписка о неразглашении. Ни пресс-служба артиста, ни сама Полина, ни ее родители информацию не комментируют. Тем не менее, по данным СМИ, дело идет к свадьбе.

Слухи о новой избраннице 55-летнего Джонни Деппа ходили давно. Во время европейских гастролей артиста папарацци несколько раз снимали актера в обществе красивой девушки. Ее личность долгое время оставалась неизвестной.

Журналисты «Daily Mail» провели расследование и пришли к выводу, что речь идет о перспективной гоу-гоу танцовщице Полине Глен. По данным издания, девушка уже несколько месяцев живет в особняке актера и в ближайшее время Джонни Депп намерен приехать в Россию, чтобы познакомиться с родителями Полины.

Сама Полина - личность довольно известная. Она уже два года живет в США, занимается танцами, выступает на престижных конкурсах и ведет курсы. На ее аккаунт в «Instagram» подписано более 134 тысяч человек.

Издание отмечает, что пара познакомилась на вечеринке, причем, Полина не узнала Джонни Деппа, и для нее стало сюрпризом, что она встречается с одним из самых известных мужчин мира.

Напомним, до 2016 года актер состоял в браке с актрисой Эмбер Херд, которая впоследствии обвинила супруга в домашнем насилии.