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В Московском метро протестируют оплату проезда с помощью распознавания лиц

Московский метрополитен начнет в ближайшее время тестировать оплату проезда с помощью систем биометрического распознавания лиц. Об этом пишет Афиша Daily со ссылкой на российскую версию Forbes и заммэра Москвы Максима Ликсутова.

По словам чиновника, услуга будет доступна тем, кто предварительно сдал биометрические данные - они смогут оплатить проезд или пополнить карту «Тройка» на кассе при помощи новой системы. В московском метрополитене подтвердили информацию, добавив, что компании, участвующие в проекте, установят необходимое оборудование за свой счет.

Для эксперимента уже отобран ряд станций, их названия не уточняются. Метрополитен подчеркивает, что проект никак не связан с применением систем идентификации для целей безопасности. В ходе пилота предприятие выяснит возможность массового внедрения технологии в метрополитене. По словам Ликсутова, пока система работает нестабильно даже в светлых помещениях.

С лета прошлого года в России действует Единая биометрическая система, разработанная Центробанком и «Ростелекомом». Она позволяет получать банковские услуги дистанционно, предварительно сдав изображение лица и слепок голоса в отделении кредитной организации. Их полный список доступен на сайте Центробанка.

Пару недель назад на станции метро «Октябрьское Поле» заметили турникеты, оборудованные системой распознавания лиц. В московском метрополитене пояснили, что камеры установлены в рамках пилотного проекта, не уточнив их назначение.