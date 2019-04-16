В России и мире

Названы страны, в которых живут самые счастливые и несчастные люди

Компания Gallup опубликовала рейтинг стран с самым счастливым и несчастным населением. Опрос проводился компанией в 143 странах мира, передает РИА Новости.

Респонденты рассказывали о позитивных и негативных эмоциях, которые они испытывали за день до общения с социологами. Всего в опросах приняли участие 151 тысяча человек. Они оценивали их собственные ощущения по поводу того, насколько уважительно к ним обращаются другие люди, чувствуют ли они себя отдохнувшими, часто ли смеются и испытывают радость. Также респондентов опрашивали на предмет их отрицательных переживаний.

В целом по всему миру в 2018 году индекс положительного опыта увеличился с 69 до 71 пункта. Лидерами по этому показателю стали страны Латинской Америки: первое место между собой поделили Парагвай и Панама, третье досталось Гватемале, четвертое – Мексике, а пятое занял Сальвадор. В десятку лидеров также вошли Индонезия, Гондурас, Эквадор, Коста-Рика и Колумбия. Наихудшие результаты по этому показателю продемонстрировали Белоруссия (48 пунктов) и Афганистан (43 пункта).

Индекс отрицательного опыта остался на уровне 2017 года и составил 30 пунктов. По этому показателю лидируют Чад и Нигер. Большинство стран с наиболее высоким индексом отрицательного опыта принадлежат региону Африки и Ближнего Востока.