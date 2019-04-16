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Подан коллективный иск на 100 млн руб за оскорбление имени Александр

Сегодня, 21 мая, в Хорошевский народный суд Москвы подан иск на 100 млн рублей против компании-разработчика мобильного приложения iDrink и голосового помощника Санек. Об этом пишет Planet Today.

В середине апреля многие СМИ опубликовали информацию о разработке Санька, который будет по командам «Санек, хочу выпить» или «Санек, вино (или название любого другого алкогольного напитка)» предлагать пользователю ближайшие заведения, основываясь на истории посещений и излюбленных напитков.

Истец отметил в иске, что «подобный механизм работы мобильного приложения может усугубить нехорошие ассоциации с именем Александр и его разговорными формами: Саша, Саня, Санек».

Александр Андрианов заявил, что гордится своим именем, которое также носят полководцы Македонский и Суворов, поэты Пушкин и Блок, три российских императора Александр I, Александр II, Александр III, боксер Поветкин, хоккеист Овечкин и многие другие знаменитые личности.

В иске указано: «Имя Александр и его производные станут синонимами собутыльника! Уверен, что это обесценит мое имя. Возникнет стереотип. Молодые родители, выбирая имя своему ребенку, уже не будут так охотно выбирать имя Александр».

Также истец призывает Сергея Шнурова, Михаила Ефремова и Михаила Боярского отказаться от участия в озвучке голосового помощника.

Ссылаясь на «сильные нравственные страдания», Александр требует от суда взыскать с ответчика 100 млн руб, а также изменить название голосового помощника. Иск подан в интересах неопределенного круга лиц – всех граждан по имени Александр (включая тех, которые еще не родились).

Александр Андрианов планирует направить 100 млн рублей на благотворительность и на популяризацию имени Александр.

Основатель iDrink Вадим Камашев заявил: «Мы считаем этот иск довольно странным, а требуемую сумму несоразмерной возможным страданиям. Менять название голосового помощника не собираемся и готовы представить свои аргументы суду».