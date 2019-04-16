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Главный онколог Минзрава РФ назвал продукты, способствующие развитию рака

Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн назвал продукты, которые могут вызвать рак. Как пишет РИА «Новости», это произошло на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", приуроченной ко Дню диагностики меланомы.

Источник: пресс-служба ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России

Андрей Каприн перечислил: жирная пища, алкоголь, а также курение и малоподвижность повышают риск развития рака. Кроме того, главный онколог напомнил, что курение повышает вероятность развития онкологических заболеваний от 30 до 50 раз, причем не только рака легких.

«Это точно совершенно доказано. Жирная пища, пищевые добавки различные, в том числе которые употребляются в фастфуде, красное мясо в неимоверном количестве, алкоголизм, а именно злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни и ожирение. Это факторы, которые совершенно точно считаются канцерогенными», - отметил Андрей Каприн.

Руководитель рабочей группы по диагностике и лечению меланомы кожи головы и шеи НМИЦР Минздрава Андрей Поляков в свою очередь отметил важность диагностики этого заболевания на ранней стадии.

По его словам, выявляемость меланомы на первой или второй стадии сейчас составляет 79 процентов.

«Это очень неплохо, потому что при такой стадии десятилетняя выживаемость составляет 90 процентов», - пояснил Андрей Поляков.

Риск развития меланомы во многом зависит от внимания человека к собственному организму, считает эксперт. Он также перечислил основные факторы, которые влияют на возникновение этого злокачественного образования: ультрафиолетовое излучение, мутация генов у молодых людей, получение солнечных ожогов в детстве, хроническая травма родинок, длительная иммуносупрессивная терапия при лечении других заболеваний, а также наличие больших врожденных невусов и предрасположенность по фенотипу.

«Нужно обращать внимание на пигментные невусы, то есть родинки, как их называют в народе, и обращать внимание на их изменения, на рост, изменения цвета, появления нового новообразования на коже в том месте, где его раньше не было, на изменения, которые заключаются также в появлении раздражительности, появлении кровоточивости», - добавил Андрей Поляков.

Кроме того, важно знать и учитывать семейный анамнез, то есть наследственный фактор, заключил руководитель рабочей группы.