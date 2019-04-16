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Власти РФ отреагировали на предупреждение о росте цен на бензин

Курирующий вопросы рынка топлива в России вице-премьер Дмитрий Козак отреагировал на обращения Российского топливного союза (РТС) и Независимого топливного союза (НТС) о возможных рисках роста цен на бензин. По мнению чиновника, никаких предпосылок для роста цен пока нет, сообщает РИА «Новости».

Источник: РИА «Новости»

«Такое право обратиться есть у кого угодно, есть ли к этому основания, это да. Мы мониторим ситуацию на рынке, биржевые цены, как и ожидалось, немножко поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись. Но сегодня это преждевременная тревога», - заявил Дмитрий Козак в ответ на просьбу прокомментировать обращение топливных союзов, пишет «Лента.ру».

Чиновник настаивает на том, что тревога преждевременная, а действующие рыночные условия обеспечивают розничный и мелкооптовый бизнес прибылью. Вместе с тем вице-премьер пока не видит оснований для того, чтобы собирать новое совещание на уровне правительства с крупнейшими российскими производителями топлива.

Напомним, глава НТС Павел Баженов ранее написал письмо в правительство, в котором отметил резкий рост оптовых цен на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Например, цена Аи-92 выросла на 23 процента, а на Аи-95 - на 18,5 процента. Дизельное топливо на бирже подорожало на 2,5 процента. Баженов заметил, что нынешняя ситуация напоминает ту, в которой оказалась Россия год назад, когда был зафиксирован первый крупный скачок цен на бензин.

Тогда властям пришлось реагировать на это путем снижения акциза на топливо в обмен на фиксацию цен со стороны крупных производителей, однако этой заморозки хватило только до осени, когда цены на нефть начали бить локальные рекорды, а нефтяники начали снова повышать цены на топливо. Тогда властям пришлось снова договариваться с нефтяниками и вводить протекционистские меры, которые должны были стимулировать продажи топлива на внутреннем рынке.