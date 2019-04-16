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Путин провел телефонные переговоры с Меркель и Макроном

Президент РФ Владимир Путин обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики бывшего главы государства Петра Порошенко и смены властей страны, сообщила пресс-служба Кремля. Переговоры состоялись 21 мая.

Источник: РИА «Новости»

«Выражено общее мнение о безальтернативности минского "Комплекса мер" 2015 года как основы мирного урегулирования», - говорится в сообщении.

Кроме того, как пишет РИА «Новости», российский лидер вновь напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, придания ему постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон, а также шагов по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

Путин также обратил внимание собеседников и на принятый Радой дискриминационный закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«Выражено недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совбезе ООН этот документ, противоречащий конституции Украины, Минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств», - отмечается в сообщении.