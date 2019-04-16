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Вашингтон стал первым штатом в США, где разрешили превращать умерших в удобрение

В американском штате Вашингтон приняли закон, который разрешает превратить тело покойного в компост, сообщает «Би-би-си»

Документ был подписан губернатором штата Джеем Инсли. Благодаря ему, вместо кремации или похорон, люди смогут превратить свое тело в удобрение для почвы после смерти. Отмечается, что этот вариант подходит для городов, где не хватает места для организации кладбищ.

Как отмечает Snob, принятие закона продвигала основатель компании, которая первой могла бы оказывать услуги по компостированию человеческих тел, Катрина Спейд. По ее словам, переработка тел - естественная, экологичная и безопасная альтернатива бальзамированию, захоронению или кремации. С ее помощью можно снизить выбросы углерода и сократить количество использованной земли.

Процесс компостирования человека уже легализовали в Швеции, отмечает «Би-би-си». А в Великобритании разрешено хоронить покойных в биоразлагаемым гробу или вообще без него.

Компания Спейд помещает тело покойного в стальной контейнер с люцерной, соломой и опилками, где оно разлагается естественным образом в течение 30 дней. Затем семье отдают почву, которую они могут использовать при посадке цветов, овощей или деревьев. По словам предпринимательницы, от такой процедуры можно получить до двух тачек плодородной земли.